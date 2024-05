Marți dupa-amiaza, la Fundul Moldovei, a avut loc un regal electoral de suflet. Cei care vor sa vada unde este inima liberala a Bucovinei ar trebui sa vina la Fundul Moldovei. Aplauze și ochii in lacrimi la lansarea candidatului liberal pentru primarie, Tudor Zdrob, intr-o sala a Casei de Cultura arhiplina. Președintele PNL Suceava, Gheorghe […] The post Aplauze și ochii in lacrimi la lansarea candidatului liberal pentru primaria Fundu Moldovei intr-o sala arhiplina. Flutur: ”Tudor Zdrob, un primar de nota 10 in administrația publica” first appeared on Suceava News Online .