- Fostii generali SRI Florian Coldea si Dumitru Dumbrava si complicii lor au platit cautiunea, cu o valoare totala de 1.650.000 de lei. Avocatii suspecților au venit la DNA sa depuna extrasul ca au platit in contul DNA cauțiunea. Cei patru acuzati raman cu masura controlului judiciar. O masura pe care,…

- Ordonanta prin care DNA i-a pus sub acuzare pe generalii (r) Florian Coldea si Dumitru Dumbrava descrie in amanunt cum s-ar fi petrecut faptele. Dosarul este instrumentat de Mihaiela Moraru – Iorga , procuror șef secție in cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției. ASPECTE…

- Procurorul DNA, Mihaela Iorga Moraru, a luat o decizie importanta in cazul fostului șef executiv al SRI, Florian Coldea, generarului Dumitru Dumbrava și pentru avocatul Doru Traila. Toți cei trei sunt acuzați de trafic de influența și vor fi, in continuare, sub urmarire penala. Direcția Naționala Anticorupție…

- Foștii generali SRI Florian Coldea și Dumitru Dumbrava, impreuna cu avocatul Doru Traila formau o „echipa” care ajuta oamenii sa-și rezolve problemele in justiție contra unor onorarii, potrivit ordonanței prin care procurorii DNA au dispus punerea in mișcare a urmaririi penale in acest dosar. Florian…

- DNA a inceput urmarirea penala impotriva lui Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI, a generalului SRI in rezerva Dumitru Dumbrava, precum și a altor doua persoane, sub acuzația de trafic de influența. In dosar sunt vizate si firme pentru spalare de bani. Pe langa cei doi, in dosar mai sunt cercetați…

- Fostul șef al SRI, generalul in rezerva Florian Coldea, fostul sef al Directiei juridice a SRI, generalul Dumitru Dumbrava, și avocatul Doru Traila au fost... The post Florin Coldea, pus sub control judiciar! Cauțiune de 500.000 de lei appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Omul de afaceri Catalin Hideg, cel care i-a denuntat la DNA pe fostii generali SRI Florian Coldea si Dumitru Dumbrava, a declarat joi, intr-o interventie la Antena 3, ca acestia i-ar fi cerut, prin intermediul avocatului Doru Traila, suma de 600.000 de euro pentru a-l ajuta sa obtina o pedeapsa cu suspendare,…

- update Generalul (r) Dumitru Dumbrava, fostul director al Direcției Juridice din SRI, și avocatul Doru Traila au fost puși sub acuzare pentru fapte de trafic de influența și spalare de bani, anunța Știri pe surse. Stirea initiala Florian Coldea, fostul sef adjunct al SRI, și fostul general SRI Dumitru…