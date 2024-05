Mai- Luna economiei sociale Economia sociala, la intersecția dintre eficiența economica și coeziunea comunitara, aduce in prim plan antreprenoriatul social, bazat pe un model nou de afacere și reglementari de susținere a inițiativelor (Legea 2019/2015). Promovarea acestui tip de antreprenoriat, prin parteneriate public-private, prin masuri active de ocupare și menținerea unui dialog constructiv, au fost o constanta a schimbarilor […] The post Mai- Luna economiei sociale first appeared on Suceava News Online . Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

- Luna mai este luna promovarii economiei sociale si este dedicata organizarii diferitelor evenimente sau actiuni de mediatizare a domeniului economiei sociale, avand drept scop dezvoltarea locala si cetatenia activa, cooperarea si solidaritatea sociala. Acest sector, reglemetat de Legea nr. 219/2015…

- Luna mai a devenit perioada promovarii economiei sociale, fiind dedicata organizarii unor evenimente și acțiuni de conștientizare a importanței dezvoltarii acestui sector pentru intreaga societate. In județul Salaj activeaza zece intreprinderi sociale, in diferite domenii de activitate, precum: dulgherie,…

- Luna mai a fiecarui an este dedicata organizarii diferitelor evenimente sau actiuni de mediatizare a domeniului economiei sociale, avand ca scop dezvoltarea locala si cetatenia activa, cooperarea si solidaritatea sociala, prin cresterea nivelului de intelegere si constientizare a oportunitatilor si…

- Social AJOFM Teleorman / Luna mai – “Luna promovarii economiei sociale” mai 10, 2024 10:06 In fiecare an, luna mai marcheaza un moment important pentru economia sociala, fiind dedicata promovarii și sprijinirii inițiativelor care aduc beneficii comunitaților și persoanelor vulnerabile. In acest…

- Promovarea egalitatii de sanse intre sexe este parte integranta a politicilor sociale din țara noastra. Ziua Egalitații de Șanse intre Femei și Barbați a fost adoptata de Senatul Romaniei in urma cu 10 ani și un an mai tarziu de Camera Deputaților și apoi promulgata de șeful statului, Legea 23/2015…

