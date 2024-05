Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista Ioana Mandache a povestit, pentru Click, cultimul ei dialog cu marele actor Costel Constantin , care a murit la varsta de 81 de ani. Potrivit jurnalistei, actorul a trimis prietenilor, cu o seara inainte de deces, un mesaj cu o icoana, cu Maica Domnului și cu pruncul. „Ieri l-am sunat și…

- Un barbat a murit, marti, in judetul Constanta, dupa ce a cazut de la aproximativ 25 de metri, de pe podul care trece peste Canalul Poarta Alba – Midia Navodari, in orasul Ovidiu, potrivit News.ro.

- Romania a pierdut unul dintre cei mai distinși și indragiți artiști ai sai in ziua in care Maria Latarețu și-a cantat ultima melodie pe scena vieții. Viața și cariera acestei cantarețe excepționale, supranumita „Privighetoarea Gorjului”, au fost marcate de suferința, sacrificiu și devotament fara margini…

- Adjunctul partidului de opozitie din Turcia, Mehmet Palaz, a murit in timp ce se bucura de rezultatele partidului pe care il reprezinta. Tragicul eveniment a avut loc dupa ce balconul in care se afla a cazut efectiv, transmite agenția IHA. Potrivit agenției, alte 8 persoane au fost internate la spital.Vicepreședintele…

- Un barbat a murit dupa ce a cazut dintr-un balon cu aer cald in nord-estul orașului Melbourne, scrie The Guardian. Serviciile de urgența au fost chemate in Preston, unde a fost gasit, luni, cadavrul unui barbat. Poliția a audiat ceilalți ocupanți ai balonului și alți martori pentru a stabili circumstanțele…

- O poveste ca a lui nu mai exista! Paul Alexander s-a confruntat cu multe provocari de cand s-a nascut in 1946. A supraviețuit celui mai grav focar de poliomielita din istoria SUA, cu aproape 58.000 de cazuri- majoritatea copii. Cunoscut lumii intregi drept „Polio Paul”, acesta s-a stins din viața pe…

- Un barbat din Marea Britanie, care a emigrat in Australia pentru a deveni ofițer de poliție, a murit dupa ce a cazut și s-a taiat la gat in timpul petrecerii pentru logodna sa, relateaza BBC.

- Un tanar de 26 ani a murit, marți seara, pe un teren de sport din municipiu, zona Kaufland, in timp ce juca fotbal. Echipajul medical care... The post Un student de 26 de ani a cazut și a murit pe terenul de fotbal de langa „Kauflandul” aflat pe strada Banu Maracine appeared first on Special Arad ·…