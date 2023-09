Stiri pe aceeasi tema

- Insa completul de trei judecatori al Curtii de Apel de al 5-a Circuit din SUA, din New Orleans, a restrans o mare parte a ordinului emis de un judecator din Louisiana care restrictiona administratia presedintelui democrat Joe Biden sa comunice cu companiile de social media. Instanta a suspendat aceasta…

- Editorul rus de presa Ilia Krasilshchik a fost condamnat la opt ani de inchisoare in contumacie din cauza unor comentarii in care a criticat invazia Rusiei din Ucraina, a anunțat joi, 29 iunie, site-ul independent de știri Mediazona, potrivit The Moscow Times.Krasilshchik, in varsta de 36 de ani, a…

- In 2021, Rusia a cerut ca 13 firme, in mare parte companii de tehnologie din SUA, cum ar fi Google, parte a grupului Alphabet, Facebook, parte a Meta Platforms, Apple si Twitter sa fie reprezentate oficial pe teritoriul Rusiei pana la sfarsitul anului, sau se vor confrunta cu restrictii privind publicitatea,…

- Este perioada Evaluarii Naționale, saptamana viitoare așteptam rezultatele finale, ceea ce inseamna mari emoții pentru elevii care au absolvit clasa a VIII-a și pentru parinții acestora. Noi, presa, și cei neimplicați direct in acest examen extrem de important pentru viitorul unei generații, observam…

- Liderul opoziției Alexei Navalny, incarcerat, a aparut in fața unui tribunal rus pentru a se apara de noi acuzații de extremism care i-ar putea prelungi cu zeci de ani pedeapsa cu inchisoarea. Audierea a avut loc la colonia penala IK-6 din Melekhovo, la aproximativ 235 km est de Moscova, unde Navalny…

- Președintele Klaus Iohannis a convocat o serie de consultari cu partidele parlamentare, pentru a decide numele viitorului premier. Procedura de consultari este inițiata dupa ce, la data de 12 iunie 2023, premierul Ciuca și-a depus mandatul. Reprezentanții partidelor parlamentare sunt convocați la Palatul…