Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei dezbate miercuri sesizarile facute de Avocatul Poporului si Inalta Curte de Casatie si Justitie in legatura cu legea privind noul sistem de impozitare a pensiilor de serviciu. Pe 14 iulie, CCR a amanat pentru septembrie discutiile in cazul acestor sesizari.*…

- Ieri, presedintele Klaus Iohannis a promulgat Legea privind modificarea si completarea unor acte normative care prevede introducerea avocatilor in procesul de certificare a inscrisurilor in materia comerciala, dar si in alte domenii, cum sunt eliberarea certificatelor de cazier judiciar si de stare…

- Legea are ca obiect de reglementare declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon și prevede posibilitatea organizarii, la nivel național și local, de manifestari cultural-educative și științifice consacrate conștientizarii semnificației și importanței Tratatului de la Trianon; in acest…

- „Art. I. –(1) Prin derogare de la art…. din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, denumita in continuare lege, referitoare la asigurarea in sistemul public de pensii in baza unui contract de asigurare si ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile…

- Potrivit documentului, considerentele instantei de fond sunt "profund nefondate, contrare principiilor si prevederilor legale reglementate de Legea 136/2020" si "creeaza un precedent periculos in contextul implementarii masurilor de sanatate publica necesare pentru limitarea transmiterii si raspandirii…

- Avocatul Poporului afirma ca izolarea in spital nu contravine Constitutiei numai daca reprezinta ultima soluție și se recurge la aceasta dupa recurgerea la toate celalalte cai de rezolvare a problemei. Vezi exceptiile de neconstitutionalitate ridicate de Avocatul Poporului la Curtea Constitutionala.…

- Instanta suprema ii va desemna joi, prin tragere la sorti, pe judecatorii care vor face parte din Biroul Electoral Central pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale din data de 27 septembrie. "In temeiul art. 38 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei…

- Societatea de Intreținere și Reparații Locomotive și Utilaje, cunoscuta drept CFR IRLU SA, companie aflata in insolvența in portofoliul CITR, liderul pieței de insolvența din Romania, reintra in circuitul economic dupa parcurgerea cu succes a unei soluții mixte de reorganizare in procedura insolvenței…