- Stanley Tucci a avut temeri cu privire la diferența mare de varsta dintre el și soția sa, Felicity, sora actriței Emily Blunt, la inceputul relației lor. Tucci, in varsta de 62 de ani, a marturisit ca dupa primele intalniri s-a gandit sa nu mai iasa impreuna cu agentul literar Felicity Blunt dat fiind…

- TULBURAT… Un soț orbit de furie a pus mana pe o furca și pe un topor, și, in ciuda ordinului de restricție emis de instanța, barbatul s-a dus ținta la locuința soției din Lunca Banului, pe care a amenințat-o cu moartea. Poliția a fost sesizata prin apel la 112 și, cum in urma cercetarilor, s-a […] Articolul…

- DE NECREZUT… Soția șefului Poliției Locale Barlad nu are limite! Deși traiește in lux și deține doua imobile alaturi de soț, iata ca nu ii este suficient. Aceasta are o locuința ANL de mulți ani și a solicitat acum consilierilor locali una mai mare, la schimb, pentru fiul sau, student in varsta de 21…

- TRAGEDIE… O veste șocanta a luat astazi prin surprindere intreaga comunitate din zona Negrești și de fapt din aproape tot județul Vaslui: Anda Bichinet, directoarea Bibliotecii orașanești „Constantin Macarovici” din Negrești și soție a cunoscutului senator Corneliu Bichinet, a fost gasita decedata,…

- Benedict Cumberbatch și familia lui au trecut printr-o sperietura sora cu moartea dupa ce un barbat inarmat cu un cuțit a intrat in curtea casei lor din Londra și a inceput sa strige: „Știu ca te-ai mutat aici”. Jack Bissell, un fost bucatar de la un hotel de lux, a trecut de poarta, a patruns […] Articolul…

- UPDATE: Despre cazul uciderii Elizei C., din Țuțcani, comuna Malușteni, procurorul care conduce ancheta a infirmat ca femeia ar fi fost taiata in patru sau ca are avea gatul taiat! Acesta a precizat ca victima a fost ucisa cu o lovitura de cuțit, care i-a fost infipt in inima cu o precizie milimetrica!…

- UPDATE: Un salariat al Primariei Ciocani ne-a relatat ca femeia ucisa de soțul ei, Catalin Rusu, de 50 de ani, era deseori batuta de acesta. Amandoi au lucrat in București și de ceva timp s-au refugiat la casa parinteasca a lui Catalin Rusu, din comuna Ciocani. Nici unul nu avea serviciu, dupa cum relateaza…

- TRAGEDIE… In comuna Ciocani, in aceasta dupa amiaza, o femeie a fost omorata din bataie, soțul ei fiind autorul acestei fapte deosebit de grave. In aceste momente poliția este la fața locului și efectueaza cercetari, incercand sa stabileasca cum s-a petrecut tragedia! Vom reveni cu amanunte…