Instagram ia măsuri împotriva postării Reel-urilor pe TikTok Desi a copiat formatul Reels de la TikTok, Instagram are un set de instrumente de prelucrare video mai bun decat cel oferit de platforma chineza. Din acest motiv, multi creatori de continut editau clipurile pe Instagram si le postau apoi pe TikTok. Pentru ca acest lucru sa nu se mai intample, Instagram a blocat in ultimele zile descarcarea cu sunet a clipurilor video inainte ca acestea sa fie publicate in cadrul retelei. Descarcarea este in continuare posibila cu sunet dupa publicare, insa, inaintea publicarii se mai poate descarca doar partea video, fara coloana sonora. Restrictia a fost implementata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

