Inspectorii ANAF vor sta cu ochii pe tranzacțiile de Black Friday Tranzacțiile online din cadrul Black Friday, vor fi monitorizate de inspectorii antifrauda din cadrul ANAF pentru identificarea obligațiilor fiscale ce decurg din achizițiile realizate de consumatori. Direcția Generala Antifrauda Fiscala reamintește, prin comunicatul de presa, firmelor de curierat ca au obligația legala de verificare a identitații reale a vanzatorilor cu care incheie contracte pentru livrarea produselor comercializate. De la inceputul operațiunii „Mercur”, inspectorii ANAF au verificat clienți ai firmelor de curierat rapid cu cel mai mare volum de livrari cu plata „ramburs”, fara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

