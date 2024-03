Inspectoratul Școlar Vaslui va scoate două reviste pentru elevi și profesori PUBLICAȚII… Inspectoratul Școlar Județean va scoate doua reviste, una de management instituțional, iar cealalta dedicata proiectelor de educație extrașcolara, județene, regionale, naționale și internaționale. Cadrele didactice care vor sa publice in acestea, trebuie sa scrie articolele respectand anumite reguli de editare și sa le trimita electronic pana pe data de 15 martie. Astfel, revista dedicata […] Articolul Inspectoratul Școlar Vaslui va scoate doua reviste pentru elevi și profesori apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

