Stiri pe aceeasi tema

- Cosmina Teodora Chiuoru, dascal la Liceul Teoretic „Comandor Alexandru Catuneanu”, Lunca Cetațuii, Ciurea, a primit premiul pentru cel mai devotat dascal debutant, care preda intr-o școala vulnerabila. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2024/02/BD-16-feb-prof.mp3 Mesajul Teach for Romania:…

- SPRIJIN… Statul incurajeaza intoarcerea la școala a mamelor minore. Cele care revin la cursuri primesc cate 700 lei/luna. In județul Vaslui sunt, potrivit Inspectoratului Școlar Județean, 23 de eleve care au nascut, s-au intors la școala și primesc in acest an școlar bursa de 700 lei. Potrivit unui…

- Doua profesoare din județul Iași se numara printre finaliștii Galei Profesorul Anului din mediul rural 2024, eveniment organizat de Teach for Romania. In total, sunt 22 de finaliști la cele șapte categorii de premiere. Cele doua profesoare din Iași au fost nominalizate la categoria “profesor debutant”,…

- Doua profesoare din județul Iași se numara printre finaliștii Galei Profesorul Anului din mediul rural 2024, eveniment organizat de Teach for Romania. In total, sunt 22 de finaliști la cele șapte categorii de premiere. Cele doua profesoare din Iași au fost nominalizate la categoria “profesor debutant”,…

- Doua profesoare din judetul IasI, remarcate pentru ca isi dedica timpul, energia si pasiunea pentru a transforma mediul rural intr-un spatiu propice dezvoltarii copiilor. Acestea au fost nominalizate la Gala „Profesorul Anului din mediul rural” 2024. Este vorba despre Andreea Ursache, de la Liceul „Lascar…

- Autostrada Iașului, parte din A8, va avea 93 km și va costa 3,5 miliarde euro. Proiectul a intrat in procedura de avizare la Agenția pentru Protecția Mediului (APM). Conform memoriului consultat de „Ziarul de Iași”, autostrada a fost imparțita in patru tronsoane, capetele fiind la Moțca, respectiv Ungheni.…

- UPDATE: Tanarul de 21 de ani din județul Vaslui care a provocat un teribil accident in județul Iași va da piept cu judecatorii de drepturi și libertați. Reținut dupa ce, in urma accidentului, un tanar de 24 de ani a murit și alți doi adolescenți au ajuns, in stare grava, la spital, acesta va ajunge…

- GHINION… O mașina din județul Vaslui și una din Iași s-au ciocnit in zona Bucium. Au fost cinci victime, dar care nu au dorit sa ajunga la spital. Doua autoturisme, un Golf 5 cu numar de Iași și un Audi A 3, inmatriculat in județul Vaslui, au intrat in coliziune, iar in urma impactului au […] Articolul…