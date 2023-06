Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat, duminica dupa ședința de Guvern, ca inscrierile la examenele de Bacalaureat și Evaluare Naționala se prelungesc cu inca 3 zile, fața de data anunțata anterior, de 13 iunie. Oficialul Guvernului a mai explicat și cum vor fi echivalate probele de TIC, Romana oral și limba straina, cu notele din […] The post Inscrierile la Bacalaureat și Evaluarea Naționala, prelungite cu 3 zile. Cum vor fi echivalate examenele orale pentru BAC appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .