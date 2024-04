Se dau mai mulți bani anumitor profesori Bani mai mulți pentru unii profesori. Ligia Deca, ministrul Educației, a spus ca anul acesta va crește suma cu care vor fi platiți profesorii implicați in desfașurarea examenelor naționale la vara. „Ceea ce pot spune cu siguranța este ca va fi o creștere fața de anul trecut și o vom anunța in scurt timp”, a spus Deca la TVR Info , in emisiunea Info Edu. Ligia Deca a dat ca exemplu suma de 1500 de lei brut pe care a primit-o anul trecut un profesor, care a corectat in jur de 100 de lucrari. Ea nu a precizat cu cat va crește suma, ci doar ca acest calcul „se face pe volum de munca”. Ministrul Educației… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

