- Vineri, 7 aprilie, elevii și profesorii intra in vacanța de Paște și se intorc la cursuri, miercuri, 19 aprilie. Incepand de la aceasta data se va intra in modulul 5 al acestui an școlar, care se incheie pe 16 iunie. Ultima perioada de școala, respectiv modulul 5 va cuprinde și Evaluarile Naționale…

- Liceenii din toata țara au susținut, astazi, probele la matematica si istorie. Din cei 118.000 elevi care au fost prezenți la examenul de Simulare Bacalaureat 2023, 13 au incercat sa copieze. In cursul zilei de astazi, 118.000 de elevi au susținut proba obligatorie a profilului din cadrul simularii…

- Elevii claselor a XII-a si a XIII-a sustin, luni, proba scrisa la Limba si literatura romana din cadrul simularii examenului de Bacalaureat, conform calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.

- Elevii claselor a XII-a si a XIII-a sustin, luni, proba scrisa la Limba si literatura romana din cadrul simularii examenului de Bacalaureat, conform calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, scrie Agerpres.Proba obligatorie a profilului va fi marti, iar miercuri - proba la alegere a profilului…

- Elevii de clasa a VIII-a sustin, marti, proba scrisa la Matematica din cadrul simularii Evaluarii nationale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Elevii din partea minoritatilor nationale vor sustine proba scrisa la Limba si literatura materna miercuri, iar pe 29 martie vor fi comunicate…

- Vești bune pentru elevii din Romania! Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anuntat ca bursele vor crește. Bursele de merit vor crește de la de la 200 de lei la 450 de lei pe luna. Totodata, elevii care obtin medalii la olimpiadele nationale vor primi 700 de lei pe luna, iar cei care aduc medalii de la…

- Ministerul Educației a anunțat ca structura anului școlar 2023-2024 a fost modificata in cadrul Comisiei de dialog social, astfel ca elevii vor avea vacanța de Paște. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației, marți, a fost avizat, in cadrul Comisiei de dialog social, proiectul de Ordin al ministrului…

- Examenul de bacalaureat are toate șansele sa se transforme in sperietoare naționala, daca se pastreaza varianta propusa in noua Lege a Educației. Astfel, elevii ar urma sa susțina cel mai mare numar de probe – opt, de la instituirea examenului maturitații in Romania, in 1925. Conform proiectului de…