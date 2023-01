INS: Volumul lucrărilor de construcţii a crescut în primele 11 luni din 2022, ca serie brută, cu 12,6% ”Volumul lucrarilor de constructii, ca serie bruta, a crescut, pe total, cu 12,6%. Pe elemente de structura, cresteri au avut loc la lucrarile de reparatii capitale (+24,6%), lucrarile de intretinere si reparatii curente (+18,8%) si la lucrarile de constructii noi (+9,2%). Pe obiecte de constructii, au avut loc cresteri la cladirile nerezidentiale (+21,8%), constructiile ingineresti (+12,7%) si la cladirile rezidentiale (+3,4%)”, arata datele INS. Volumul lucrarilor de constructii a crescut ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 10,1%, crestere evidentiata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

