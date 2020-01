Stiri pe aceeasi tema

- INS confirma reducerea avansului economic. Cresterea PIB-ului s-a oprit la 3%, in trimestrul trei INS a reconfirmat avansul economiei romanesti, anuntat in noiembrie. Astfel, Produsul Intern Brut (PIB) a inregistrat un avans de 3%, serie bruta, in al treilea trimestru al acestui an, fata de perioada…

- Cifra de afaceri din comert a crescut cu 7,1% in primele noua luni ale acestui an, fata de perioada similara a anului trecut, pe fondul avansului consemnat de vanzarile de produse nealimentare si alimentare, si carburanti, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate joi. "Volumul…

- Cifra de afaceri din comert a crescut cu 7,1% in primele noua luni ale acestui an, fata de perioada similara a anului trecut, pe fondul avansului consemnat de vanzarile de produse nealimentare si alimentare, si carburanti, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate joi, conform…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut in primele noua luni din 2019, in termeni nominali, fata de perioada similara a anului trecut, cu 5,4% pe serie bruta, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut in primele noua luni din 2019, in termeni nominali, fata de perioada similara a anului trecut, cu 5,4% pe serie bruta, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, a inregistrat o crestere cu 7,1% in primele noua luni a acestui an, comparativ cu perioada similara din 2018, datorita avansului vanzarilor de produse nealimentare (+8,8%), comertului…

- Comertul cu amanuntul din primele 9 luni ale acestui an a crescut cu 7,1% fața de primele 9 luni ale anului trecut, potrivit unui anunț facut miercuri de Institutul Național de Statistica. Dupa 8 luni, creșterea fusese de 7%, marcând astfel o ușoara intensificare a ritmului. Potrivit INS,…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut pe serie bruta cu 7,3% in primele opt luni ale anului 2019 comparativ cu perioada similara din 2018, tot pe crestere fiind si volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piata prestate populatiei care a avansat cu…