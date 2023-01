”In luna noiembrie 2022, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 0,6% fata de luna octombrie 2022. In luna noiembrie 2022, comparativ cu luna noiembrie 2021, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 35,1%”, arata datele INS. In Industria extractiva, preturile au urcat cu 23,9%, in noiembrie 2022 fata de noiembrie 2021. La aceasta categorie, cel mai mult s-a scumpit extractia petrolului brut si a gazelor naturale, cu 26,09%, in noiembrie 2022 fata de noiembrie 2021, si cu 4,31% fata de octombrie 2022.…