- Impozitele asupra veniturilor, contributiile la bugetele de asigurari sociale, cotizatiile si alte impozite si taxe, au detinut o pondere de 33,2% din cheltuielile totale ale gospodariilor, in 2021, ridicandu-se in medie la suma de 1.620 lei lunar pe o gospodarie, transmite Agerpres. Din acestea, impozitul…

- Chiar pe vremea cand economia duduia, condusa de premierul Florin Cițu, costul vieții in Romania a crescut, lunar, cu 200 de lei pentru fiecare roman. Institutul Național de Statistica a publicat datele din 2021, comparative cu cele din 2020, aratand, deja, o saracire accentuata a populației. Luand…

- Veniturile totale medii lunare au reprezentat, in 2021, in termeni nominali, 5.683 de lei pe gospodarie si 2.243 de lei pe persoana, in crestere cu 8,9%, respectiv cu 10,5% fata de anul precedent, potrivit datelor facute publice marți, 7 iunie, de Institutul National de Statistica (INS).Cheltuielile…

- Consumul final de energie electrica, in primele trei luni ale anului 2022, a fost cu 2% mai mic decat in aceeași perioada din 2021, a anunțat vineri Institutul Național de Statistica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

