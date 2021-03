INS: 51,1% din totalul populaţiei rezidente a României o reprezintă femeile "Din cele 19,328.800 persoane care la 1 ianuarie 2020 aveau resedinta obisnuita pe teritoriul Romaniei pentru cel putin 12 luni, 9.868.000 erau femei, reprezentand 51,1% din totalul populatiei rezidente. In mediul urban, ponderea femeilor din tara noastra este mai pronuntata decat in cel rural; peste 5.474.900 femei locuiesc la oras, reprezentand 52,4% din totalul populatiei urbane. In mediul rural, ponderea populatiei feminine este de 49,5%", arata datele INS. Populatia feminina este mai “imbatranita” decat cea masculina cu 3,3 ani: varsta medie nationala: 42,2 ani; varsta medie feminina: 43,9… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

