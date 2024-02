Semnal de alarmă! Crește mortalitatea infantilă, scade dramatic natalitatea în România Rata mortalitații infantile urca din nou, la 5,7 la mia de copii nascuți vii, fața de 5,2 anul anterior, cu un varf in județul Salaj – 10,5 la mia de copii nascuți vii – și un minim pentru Municipiul București – 2,5 la mie, ceea ce consacra disparitațile uriașe care exista in țara, anunța Organizația Salvați Copiii. Potrivit datelor centralizate la nivelul Uniunii Europene pentru anul 2021, Romania se afla pe locul 2 in UE la capitolul mortalitate infantila, arata o statistica Eurostat. Astfel, in 2021 Bulgaria a avut o rata a mortalitatii infantile de 5,6 la mia de copii nascuti vii, urmata de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

