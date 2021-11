Inovație în domeniul construcțiilor: Cum a fost creat acoperișul de iarnă ideal pentru terase? Iarna ne lipsește probabil cel mai mult expunerea la soare și lumina naturala. Frigul și vremea capricioasa ne impiedica sa ne bucuram de lumina - atat de necesara sanatații și imunitații. Pornind de la aceste nevoi și de la dorința de a-ți petrece timpul liber intr-un mod cat mai placut, a aparut pergola bioclimatica. Terasa te duce imediat cu gandul la vara, dar te poți bucura de șederea pe terasa chiar și atunci cand ninge abundent! Bineințeles, de la caldura, cu o ciocolata calda in mana, privind spectacolul naturii prin pereții de sticla. Daca vrei un acoperiș retractabil… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Domeniul constructiilor, unul dintre cele mai dinamice din Romania, a inregistrat cresteri semnificative in perioada pandemiei, arata consultantii Deloitte intr-un material de opinie. Potrivit sursei citate, in ciuda acestui fapt investitorii se confrunta cu dificultati in respectarea cerintelor legale…

- Sarbatorile de iarna se apropie cu pași repezi. Bineințeles, pe bucureșteni și nu numai, sarbatorile de iarna ii duc cu gandul la celebrul Targ de Craciun care pana acum a avut loc aproape in fiecare an in centrul Capitalei. Iata ce a declarat primarul Nicușor Dan cu privire la organizarea Targului…

- Executivul a aprobat vineri, la propunerea Ministerului Energiei, Hotararea de Guvern pentru aprobarea programului de iarna in domeniul energetic, informeaza ministerul print-un comunicat. Hotararea vizeaza masurile privind nivelul de siguranta si securitate in functionare a Sistemului Electroenergetic…

- Maine se anunța o zi superba de octombrie! Și la Taverna Dogarilor, pofticioșii sunt așteptați sa guste o paella autentica. Gatita in fața lor de Carmen de la LucBurger și asortata cu vin alb. Apoi se lasa cu chef! Locuri limitate! O zi superba de toamna este anunțata maine, cu minime de 10 grade și…

- Iata ce nu stiai despre niste profile aluminiu! In ceea ce priveste domeniul constructiilor, gama de profile aluminiu vine in ajutorul specialistilor pentru rezultate calitative si de lunga durata. Tot mai multi consumatori aleg sa foloseasca aceste metriale gratie compozitiei pe care o au. Modul prin…

- Vrei sa renovezi sau sa amenajezi un dormitor, dar nu știi de unde sa incepi? Ești puțin depașit de situație? E și normal, deoarece opțiunile sunt numeroase! Dar, pentru a alege așa cum trebuie mobila dormitor iata care sunt elementele de care sa ții cont.Evalueaza care sunt nevoile. Atunci cand vrei…

- Agentia de PR Tudor Communication este una dintre cele mai cunoscute entitati din domeniul relatiilor publice, datorita faptului ca ofera servicii specifice diversificate, dar si pentru ca rezultatele pe care le tinteste sunt unele care ii bucura pe clienti si le aduc beneficii financiare. Ca agentie…