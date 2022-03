Stiri pe aceeasi tema

- “29” este noul EP in care EMAA povestește despre trecut, cu inima-n prezent și cu gandul la viitor, pe durata a cinci piese puternice scrise de artista. Titlul lui nu este o coincidența, materialul fiind lansat in ultima luna calendaristica in care EMAA are varsta de 29 de ani. EP-ul conține 5 piese…

- Ingredientele unei dimineți perfecte? Pentru unii energie debordanta, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș racoros și un zambet pe buze. Pentru alții cateva ore de somn in plus. Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu acel bonus de energie și buna dispoziție molipsitoare.…

- De cate ori ai vazut nebunia din ochii ei sau din ochii lui? De cate ori ai incercat sa ințelegi tainele poveștii de dragoste pe care o traiești? TeddyBear și Milan au gasit raspunsul intrebarilor tale. Cei doi artiști a lansat vineri, 18 februarie, „ Madness” , o piesa ca o pastila de energie pentru…

- Indragitul artist și interpret, Smiley, joaca rolul principal in producția de lungmetraj „Odata pentru totdeauna”, o comedie cu accente dramatice. Filmul spune povestea unui regizor de succes și tata a doi copii, Alex, care trece printr-o perioada a vieții sale in care se lupta cu depresia, in ciuda succesului…

- Federatia Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE) avertizeaza ca deteriorarea semnificativa a situatiei financiare a furnizorilor si distribuitorilor de energie reprezinta un risc major pentru intreg sectorul energetic cu repercusiuni majore in intreaga economie.

- InfoCons lanseaza Centrul de Alerta Rapida in domeniul Protecției Consumatorilor de Energie. Suntem cetațeni europeni și avem drepturi! Energia intr-un stat european este o normalitate, iar fiecare dintre noi avem dreptul de a ne alege furnizorul cu care dorim sa colaboram. Drepturile consumatorilor…

- 2022 incepe in forța pentru INNA, care iși bucura fanii cu un nou album numit “Champagne Problems” și care are, in total, 15 piese. Prima parte, lansata pe 7 ianuarie, conține 8 piese, printre care “Always On My Mind”, “Ready Set Go” și “Love Bizarre”. Intregul album a fost compus in cadrul celor 16…

- 2022 incepe in forta pentru INNA care isi bucura fanii cu un nou album care se numeste „Champagne Problems” si care are in total 15 piese. Prima parte lansata pe 7 ianuarie contine 8 piese, printre care „Fire and Ice”, „Always On My Mind”, „Ready Set Go” si „Love Bizarre”.