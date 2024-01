Inna, cea mai bogată vedetă de la noi din țară Inna este cea mai bogata vedeta de la noi din țara, cu o avere de 23 de milioane de euro. Artista locuiește intr-o casa cu o valoare estimata la peste un milion de euro. La varsta de doar 37 de ani, Inna are o avere uriașa și conduce mașini de lux. Nici pe plan sentimental, artista nu sta rau. Aceasta s-a logodit anul trecut cu Deliric, barbatul care i-a oferit un inel de logodna in valoare de 100.000 de euro. Artista este foarte apreciata și peste hotare Nu doar la noi in țara bruneta este cunoscuta, ci și in SUA sau America latina unde primește pentru un singur concert chiar și 40.000 de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu se afla in a doua zi a vizitei oficiale in Statele Unite, unde are programate discuții importante cu secretarul de Stat și cu cel al Apararii. Cu o seara inainte, premierul țarii a impartașit amintiri din trecut cu reprezentanții comunitații romanești din SUA. Marcel Ciolacu le-a povestit…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, ca renunța la toate funcțiile politice daca incepe urmarirea penala impotriva sa. Marcel ciolacu spune ca, deși este sigur ca are reclamații pe numele sau, este „degajat” pentru ca știe ca nu a comis nicio fapta penala. „Dar e ceva normal, ce sa fac? Domn’e,…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, la Romania TV, ca renunța la toate funcțiile politice daca incepe urmarirea penala impotriva sa, acesta spunand ca deși este sigur ca are reclamații pe numele sau, este „degajat” pentru ca știe ca nu a comis nicio fapta penala.„Dar e ceva normal, ce sa…

- Probleme mari pentru partenerul lui Gica Hagi de la Farul Constanța, brazilianul Rivaldo, campion mondial in 2022. Acesta este anchetat in țara natala, deoarece ar fi finanțat o lovitura de stat. In acest caz mai apare numele unui alt jucator brazilian de fotbal faimos. Rivaldo este cercetat in Brazilia…

- Amalia Enache, una dintre cele mai indragite prezentatoare TV, a fost mereu discreta cu viața sa personala. Vedeta de la PRO TV a vorbit intr-un interviu pentru okmagazine.ro despre tatal fetiței sale.Prezentatoarea TV are o fetița pe nume Alma, care are 7 ani și este cea mai mare bucurie a ei. Amalia…

- Andreea Balan a luat o decizie neașteptata in ceea ce privește procesul pe care il avea cu fostul ei soț, George Burcea. Artista marturisește ca este foarte fericita și ca este mai bine pentru copii ca parinții sa se ințeleaga.Dupa desparțire, Andreea Balan și George Burcea au dus un razboi care parea…

- Andreea Antonescu este o mama fericita. Fiica artistei, Sienna, a decis sa paraseasca America și sa se mute alaturi de mama și sora ei, in Romania. Aceasta s-a inscris deja la școala aici, iar interpreta a facut primele declaratii.„Sienna este inscrisa aici la școala in Romania. Sunt extraordinar de…