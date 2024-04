Înmatriculările de autoturisme noi în România au scăzut cu 10% în primele trei luni ale anului In primele trei luni ale anului, in Romania s-au inregistrat 33.228 autoturisme noi inmatriculate , in scadere cu 10.1% comparativ cu perioada ianuarie- martie 2023, arata datele ACAROM – Asociatia Constructorilor de Automobile din ROMANIA si ACEA. In luna martie 2024, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu 5.2% fața de martie 2023 , atingandu- se un nivel de 1,031,875 unitați. In perioda ianuarie- martie 2024, in UE au fost inmatriculate 2,768,639 unitați, ceea ce reprezinta o creștere cu 4.4% fața de perioada similara din 2023. Din totalul autoturismelor inmatriculate… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

