Înmatriculările de autoturisme noi, în continuă creștere! România, locul 14 în Europa In luna iunie 2024, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +4.3% fața de iunie 2023, atingandu-se un nivel de 1.089.925 unitați. In perioada ianuarie-iunie 2024: total autoturisme inmatriculate in UE, 5.683.843 unitați, o creștere cu +4.5% fața de perioada similara din 2023 din totalul autoturisme inmatriculate in UE, 712.637 unitați au fost full-electrice (+1.3%) și 2.053.365 unitați cu propulsie hibrida (+16.64%). au fost inregistrate creșteri ale inmatricularilor de autoturisme noi comparativ cu perioada similara din 2023 in Spania (+5.9%), Italia (+5.4%), Germania… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

