- Inmatricularile de autoturisme au crescut in aprilie cu 58,2% fața de luna similara a anului trecut, potrivit Asociației Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA). Potrivit unui comunicat al APIA, in aprilie 2021 au fost inmatriculate 6.747 autoturisme, numar cu 58,2% mai mare…

- Aproape 2.500 de autoturisme noi electrice si hibride au fost comercializate in Romania, in primele trei luni ale acestui an, in crestere cu 65% fata de acelasi perioada din 2020, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA).

- Inmatricularile de autoturisme in Romania au scazut cu 25,8% in primele trei luni din acest an comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform unui comunicat de presa al Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA). „Dupa ce, in ultimele 4 luni ale anului 2020, am consemnat…

- Un raport al Asociației Producatorilor și Importatorilor de Automobile din Romania (APIA) pentru primul trimestru arata ca segmentul vehiculelor electrificate a ajuns sa reprezinte 12.2% din totalul inmatricularilor de mașini noi. Potrivit datelor oficiale, 2.496 de mașini electrie și hibride au fost…

- Inmatricularile de autoturisme in Romania au scazut cu 25,8% in primele trei luni din acest an comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform unui comunicat de presa al Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA). "Dupa ce, in ultimele 4 luni ale anului…

- Vanzarile de autoturisme noi au scazut in Romania cu aproape 40% in primele doua luni ale acestui an, comparativ cu intervalul similar din 2020, conform datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA). Pe piata nationala, dupa ce, in ultimele patru luni ale anului 2020, au fost…

- Vanzarile de autoturisme ecologice noi au crescut in Romania cu 26,04%, in ianuarie, comparativ cu aceeasi perioada din anul anterior, pana la 847 de unitati, dar au scazut cu 45,6% raportat la decembrie 2020, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultate…

- Inmatricularile de autovehicule au scazut in Romania, in ianuarie, cu 46,6% in comparatie cu aceeasi perioada a anului 2020, autoturismele inregistrand cu recul de 52,2%, releva statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), publicata luni. Pe piata nationala, topul pe…