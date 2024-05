Înmatriculările de mașini ecologice în România au crescut Mașinile ecologice sunt pe placul romanilor. Inmatricularile de autoturisme noi au crescut in Romania, pe parcursul luni aprilie 2024, cu 33,2% fata de aceeasi perioada a anului trecut, iar segmentul „electrificate” a raportat un salt de 46,8% si o cota de piata de 23,5% din total piata, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), publicate luni, transmite economica.net . La nivel general, inregistrarile de autovehicule noi s-au majorat cu 38,3% de la un an la altul, respectiv 40,9% fata de luna martie 2024. Potrivit sursei citate, in ceea ce priveste cota de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Analiza detaliata a inmatricularilor de autovehicule, realizata de Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile, arata ca in luna aprilie a anului 2024, fața de aceeași perioada a anului trecut, inmatricularile de autoturisme noi sunt in creștere cu +33,2% fața de aprilie 2023. De asemenea,…

- Inmatricularile de autoturisme noi au crescut in Romania, pe parcursul luni aprilie 2024, cu 33,2% fata de aceeasi perioada a anului trecut, iar segmentul "electrificate" a raportat un salt de 46,8% si o cota de piata de 23,5% din total piata, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor…

- In primele trei luni ale anului, in Romania s-au inregistrat 33.228 autoturisme noi inmatriculate , in scadere cu 10.1% comparativ cu perioada ianuarie- martie 2023, arata datele ACAROM – Asociatia Constructorilor de Automobile din ROMANIA si ACEA. In luna martie 2024, inmatricularile de autoturisme…

- Luna martie a acestui a adus scaderi importante ale inmatricularilor de autoturisme noi, in Romania, trend in care s-a situat si segmentul masinilor electrice, cu un recul de 35,9%, fata de aceeasi perioada din 2023, reiese din statistica publicata, luni, de Asociatia Producatorilor si Importatorilor…

- Cele mai noi date furnizate de Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) arata ca in luna februarie au fost vandute 11.171 de autoturisme, mai puține cu 9.5% fața de aceeași perioada din 2023. In funcție de motorizari, cele mai multe autoturisme vandute in țara noastra in februarie…

- Inmatricularile de mașini noi au scazut cu aproape 10% in februarie și cu 3% in primele doua luni, la sub 24.000 de autoturisme. Dacia a avut o cota de 30% pe piața, Toyota a fost pe doi, cu 7,7%, iar Skoda are o cota de 7,2%. Marcile Hyundai și Volkswagen au completat top 5. Aproape 57% dintre mașini…

- Oficialii APIA susțin ca mașinile mHEV sunt mai puternic subvenționate decat cele PHEV iar aceasta situație reprezinta o „anomalie” existenta in Rabla Plus 2024. Intr-o dezbatere despre perspectivele pieței auto pentru anul 2024 , Dan Vardie, președintele Asociației Producatorilor și Importatorilor…

- Piața autoturismelor se va majora cu 5%. Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile ( APIA ) a prezentat o prognoza proprie a inmatricularilor de vehicule in 2024. Conform estimarii APIA, in 2024 vor fi inmatriculate in Romania 180.400 de vehicule noi, dintre care circa 150.000 vor fi…