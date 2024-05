Stiri pe aceeasi tema

- In 2019, sub conducerea sa, Turda a devenit primul oraș din Romania cu transport urban exclusiv electric. In luna decembrie 2023, societatea TUP Turda SRL, care administreaza parcul celor 20 de autobuze electrice, a sarbatorit 4 ani de activitate. Cu toate provocarile inceputului, inclusiv opoziția…

- Dintr-un parc auto ce a depașit 8 milioane de autoturisme, Romania deține in prezent peste 40.000 de mașini electrice. La nivel european, piața mașinilor electrice a inregistrat o scadere substanțiala in luna martie.

- Mașinile chinezești caștiga tot mai mult popularitate, iar unii romani le prefera in locul celor germane, de exemplu. In curand, un brand auto chinezesc de renume va intra pe piața auto din Romania.

- Luna martie a acestui an a adus scaderi importante ale inmatricularilor de autoturisme noi, in Romania, trend in care s-a situat si segmentul masinilor electrice, cu un recul de 35,9%, fata de aceeasi perioada din 2023.

- Cine a crezut ca este ieftin sa ai o masina electrica s-a inselat! Pe langa costurile de achizitie si problemele legate de infrastructura, mai ales in Romania, Guvernele europene planuiesc noi taxe aferente acestor masini. Autoritațile au in plan sa impuna catre plata diverse sume, pentru a acoperi…

- Mașinile electrice au ajuns la cota de piața de 24%. Care sunt planurile pentru dezvoltarea rețelei de incarcare Masinile electrice din Romania au inregistrat anul trecut o crestere de 26%. Au atins cota de piata de 24% in 2023. Pana in 2030, in Europa vor exista peste 75 de milioane de vehicule electrice…

- Autoturismele ecologice vor ajunge la o cota de in total piata auto in Romania de 29%, pana la sfarsitul anului 2024, timp in care piata de autovehicule noi va continua sa creasca, dar mai lent.

- Preturile de vanzare ale masinilor second-hand vor continua sa creasca, anul acesta, in Romania, insa nu la acelasi nivel cu cel inregistrat in 2023, cand, in medie, masinile second-hand s-au scumpit cu 18%, potrivit unei analize Instant.ro, platforma bazata pe AI care intermediaza vanzari de masini…