Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anunțat ca susține propunerea profesorului Andrei Oișteanu de a schimba numele strazii pe care se afla ambasada Belarusului in București in Roman Protasevici, dupa numele fostului jurnalist și activist Roman Protasevici, arestat dupa ce autoritațile belaruse…

- Președintele Klaus Iohannis a cerut de urgența o ancheta internaționala privind deturnarea avionului Ryanair deturant la Minsk de regimul Lukașenko. Liderii europeni solicita eliberarea imediata a jurnalistului Roman Protasevich și a partenerei acestuia. „Președintele Klaus Iohannis a condamnat aceasta…

- Dmitri Protasevich, tatal lui Roman Protasevich, jurnalistul arestat de Belarus, dupa deturnarea avionului RyanAir care zbura pe ruta Atena-Vilnius, a declarat pentru BBC ca se teme ca fiul sau poate fi torturat de autoritatile din Belarus. Dmitri Protasevich a spus ca „se teme cu adevarat” de modul…

- Gropile din asfalt ar putea fi acoperite, de saptamana viitoare, cand ar putea incepe plombarea lor. Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, cere și sprijinul primariilor de sector. Intrebat de cand se va interveni la reabilitarea drumurilor, edilul a spus ca in foarte scurt timp. „O sa incepem…

- Patru avocati germani au depus o plangere penala impotriva presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko in urma violentelor excesive care au avut loc in Belarus dupa alegerile prezidentiale desfasurate in aceasta tara in august anul trecut, relateaza dpa. Plangerea a fost depusa la Parchetul federal german…

- Corpul de Control al primarului Sector 1 București va verifica modul cum au fost alocate locuințe sociale, ocupate de șefi din Poliția Locala, șefi de direcții din primarii sau jurnaliști. Decizia a fost anunțata joi, de edilul Clotilde Armand. „Aflu ca oamenii apropiați de vechea administrație (activiști…

- La cinci zile de cand au fost semnate ordinele de demolare, a inceput desființarea spațiilor comerciale din gurile de metrou aflate pe raza Sectorului 1. De aceasta data lipsește un ingredient cheie la precedentele acțiuni: scandalul. In plus, agenților economici afectați li s-a promis sprijin. Anunțul…

- Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, a anunțat ca a semnat dispozițiile de desființare a spațiilor comerciale ridicate fara autorizație in stațiile din sectorul pe care il administreaza. Este al doilea edil, dupa Radu Mihaiu, edilul Sectorului 2, care a completat aceste documente. Anunțul a fost…