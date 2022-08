Tenis de masa: Trei echipe de la CSM Constanta s-au calificat in Divizia B (GALERIE FOTO)

Divizia B va incepe la jumatatea lunii octombrie a acestui an. Turneul de calificare in Divizia B din cadrul Campionatului National de tenis de masa pe echipe s a disputant la Moinesti, in judetul Bacau. Constanta, aflata… [citeste mai departe]