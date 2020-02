Stiri pe aceeasi tema

- Veștile proaste ale zilei vin de la meteorologi, intrucat au fost emise noi avertizari de tip cod galben de ceața și depuneri izolate de polei, ce sunt valabile pentru mai multe zone din Dobrogea, Oltenia, Transilvania, Banat, Crișana și Muntenia.

- Debitul maxim al fluviului Dunarea se va situa peste mediile multianuale in lunile ianuarie si martie si sub medie in luna februarie, in timp ce regimul hidrologic pe raurile interioare va fi, in general, la valori cuprinse intre 30 si 80% din mediile lunare, reiese din prognoza realizata de Institutul…

- Debitul Dunarii pe sectorul romanesc, la intrarea in tara, va fi oscilant in urmatoarea saptamana, pana la cel mult 4.000 mc/s, cu 1.200 mc/s sub media multianuala a lunii decembrie, arata estimarile Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) potrivit Agerpres. Conform prognozei…

- O atentionare Cod galben de inundatii, valabila joi dupa-amiaza, in bazine hidrografice din sase judete a fost emisa de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA). The post Zone din Banat, sub Cod galben de inundatii. Care sunt județele afectate appeared first on Renasterea banateana…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de inundatii, valabila pana joi dupa-amiaza, in bazine hidrografice din sase judete.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de inundatii, valabila pana joi dupa-amiaza, in bazine hidrografice din sase judete, potrivit Agerpres.Rasturnare de situație la Ministerul Apararii: de unde se iau bani pentru a plati…

- Debitul fluviului Dunarea la intrarea in tara va fi in crestere in urmatoarele zile pana la valoarea de 4.300 metri cubi/secunda (mc/s), situandu-se sub media multianuala a lunii noiembrie, arata prognoza Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), emisa pentru perioada 9…

- Debitul maxim al fluviului Dunarea, la intrarea in tara, se va situa peste mediile multianuale in ultimele doua luni ale acestui an si usor sub medie in ianuarie 2020, in timp ce regimul hidrologic pe raurile interioare va fi, in general, la valori cuprinse intre 30 si 80% din mediile lunare, reiese…