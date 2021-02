Circulatia rutiera este restrictionata luni pe autostrada A1 Sibiu - Deva pentru efectuarea lucrarilor de reparatii la partea carosabila. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca luni circulatia este restrictionata pe autostrada A1 Sibiu - Deva pentru efectuarea lucrarilor de reparatii la partea carosabila, dupa cum urmeaza: * km 286 - 285, sensul Deva catre Sibiu, in zona localitatii Miercurea Sibiului, judetul Sibiu - trafic oprit pe prima banda si pe cea de urgenta, in interval orar 09,00 - 12,00; * km 282 - 281, sensul Deva catre Sibiu, in zona localitatii…