IGPR Infotrafic: Circulatie restrictionata pe DN 28

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2 Bucuresti Urziceni, in zona localiratii Afumati, judetul Ilfov, in timpul unor lucrari de reparatii, un buldoexcavator a spart o teava de gaze, fiind scurgeri de gaze in zona respectiva. Actioneaza forte MAI si reprezentanti…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 65 Pitesti Craiova, la kilometrul 20, in zona localitatii Pielesti, judetul Dolj, o autobasculanta s a rasturnat in afara partii carosabile, fara a fi persoane ranite. Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri pentru…

- Centrul INFOTRAFIC al Inspectoratului General al Politiei Romane a emis un anunt important pentru soferii care tranziteaza DN 22 Constanta ndash; Tulcea.Traficul este oprit aproximativ 30 de minute in afara localitatii Baia, judetul Tulcea, din cauza necesitatii de repunere pe roti si tractare a unui…

- Traficul rutier este blocat pe DN 2, in Sascut, pe sensul de mers spre Bacau, dupa ce un TIR incarcat cu pui s-a rasturnat, a informat Centrul INFOTRAFIC, potrivit Agerpres."Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2 Adjud - Bacau, in zona localitatii Sascut,…

- In urma cu o ora, un accident rutier s-a produs in localitatea Bologa din județul Cluj. Ca urmare a evenimentului rutier, polițiștii de la Centrul INFOTRAFIC anunța ca traficul pe DN1 Cluj Napoca – Oradea este blocat. „Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca traficul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera a fost reluata pe DN 2A, la podul Ovidiu, judetul Constanta,unde s a produs o coliziune frontala intre un autoturism si un autocamion.In urma impactului a rezultat o victima, transportata la spital.Reamintim…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Brasov Sibiu, la kilometrul 280 250 de metri, in afara localitatii Porumbacu de Jos, judetul Sibiu, un autoturism a acrosat un pieton. Conform sursei, este vorba despre un barbat, de 41de ani, ce a suferit rani grave…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 11 Bacau Onesti, in zona localitatii Magura, judetul Bacau, un autocamion incarcat cu biscuiti s a rasturnat pe partea carosabila, blocand sensul de mers catre Onesti. Nu au rezultat persoane ranite. Traficul rutier…