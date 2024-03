IGPR Infotrafic:Trafic ]ntrerupt pe DN 11

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier grav a avut loc in aceasta dimineața, pe DN 11 Brașov-Targu Secuiesc, in zona localitații Albiș, județul Covasna. „Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 11 Brașov-Targu Secuiesc, in zona localitații Albiș, județul Covasna, s-a produs…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 6, Portile de Fier I, in zona localitatii Gura Vaii, judetul Mehedinti, s a produs un accident rutier intre doua autotrenuri si o autoutilitara, soldat cu ranirea a patru persoane, ce primesc ingrijiri medicale. Traficul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 18 Baia Mare Sighetu Marmatiei, la kilometrul 46 600 de metri, in zona localitatii Sugatag, judetul Maramures, s a produs un accident rutier intre doua autovehicule, soldat cu ranirea a doua persoane, ce sunt constiente…

- Traficul rutier este blocat pe DN 2, in Sascut, pe sensul de mers spre Bacau, dupa ce un TIR incarcat cu pui s-a rasturnat, a informat Centrul INFOTRAFIC, potrivit Agerpres."Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2 Adjud - Bacau, in zona localitatii Sascut,…

- In urma cu o ora, un accident rutier s-a produs in localitatea Bologa din județul Cluj. Ca urmare a evenimentului rutier, polițiștii de la Centrul INFOTRAFIC anunța ca traficul pe DN1 Cluj Napoca – Oradea este blocat. „Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca traficul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A1 Deva Nadlac, la kilometrul 380, in zona localitatii Branisca, judetul Hunedoara, s a produs un accident rutier in care au fost implicate 2 autoturisme. In urma impactului 4 persoane se afla in evaluare medicala.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Brasov Sibiu, la kilometrul 280 250 de metri, in afara localitatii Porumbacu de Jos, judetul Sibiu, un autoturism a acrosat un pieton. Conform sursei, este vorba despre un barbat, de 41de ani, ce a suferit rani grave…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN2 Buzau Bucuresti, la iesire din municipiul Buzau, judetul Buzau, s a produs o coliziune in care au fost implicate doua autoturisme si un microbuz. Potrivit primelor informatii, sase persoane au suferit leziuni, ce primesc…