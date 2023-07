Cercetatorii de la National Institutes of Health (NIH) din Statele Unite au descoperit informatii importante despre procesele de imbatranire si de vindecare in timp ce studiau organismele unor hidrozoare marine spongioase, au anuntat reprezentantii acestei agentii americane, citati de Agenția Xinhua, potrivit Agerpres. Oamenii de stiinta de la NIH au studiat felul in care aceste creaturi marine minuscule isi regenereaza intregul corp pornind de la orificiul lor bucal. Ei au secventiat ARN-ul de Hydractinia symbiolongicarpus, o clasa de hidrozoare celenterate minuscule, ce au forma unor mici tuburi…