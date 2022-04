Influenţa minelor din Marea Neagră asupra preţului petrolului şi alimentelor Asa cum bine stiti, de o perioada de timp, in Marea Neagra se gasesc mine care plutesc in deriva. Bineinteles ca miscarea lor necontrolata reprezinta un risc major de securitate. Dar oare acesta este singurul risc?, se intreaba ziariștii turci de la Yani Șafak . De unde a aparut aceasta problema a minelor? Problema minelor care plutesc in deriva in Marea Neagra a devenit de actualitate in urma unei declaratii a unui oficial din portul Soci, din Rusia, la mijlocul lunii martie. Dezbaterile privind minele din Marea Neagra au inceput in urma declaratiilor oficialului portului Soci, care a anuntat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

