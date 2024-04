Ucraina s-a retras brusc din acordul cu Rusia, mediat de Turcia, privind cerealele

Stiri pe aceeasi tema

- Reuters relateaza, citandu-și sursele, ca Rusia și Ucraina, cu medierea Turciei, au fost aproape de a ajunge la un acord privind siguranța navigației in Marea Neagra, dar Kievul s-a razgandit in ultimul moment și nu l-a aprobat.

- Rusia si Ucraina au negociat doua luni cu ajutorul medierii Turciei restabilirea intelegerii care a permis pana in iulie anul trecut exportul cerealelor ucrainene printr-un coridor maritim sigur in Marea Neagra si chiar au ajuns la un acord in acest sens care urma sa fie anuntat public de Ankara, dar…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, urmeaza sa efectueze o vizita oficiala in Turcia. Liderul de la Ankara, Recep Tayyip Erdogan, a avut un mesaj pentru NATO, inaintea acestei intalniri. Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a transmis marti ca trebuie evitate orice masuri care ar exacerba razboiul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va vizita vineri Turcia si se va intalni cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat joi Presedintia de la Ankara, relateaza Reuters, citat de news.ro. Intr-o postare pe platforma X, presedintia turca a precizat ca liderii vor discuta despre evolutia…

- Ministerul rus al Apararii a acuzat sambata Ucraina ca a incercat ceea ce a numit „un atac terorist asupra navelor de transport civile ruse folosind drone navale semi-submersibile in partea de sud-vest a Marii Negre”, potrivit unui mesaj publicat pe Telegram și citat de Reuters.Potrivit oficialilor…

- Presedintele rus Vladimir Putin va efectua o vizita oficiala in Turcia pe 12 februarie si se va intalni cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat miercuri un oficial turc, citat de Reuters. Aceasta va fi prima vizita a lui Putin intr-o tara membra a NATO de cand Rusia a atacat Ucraina in…

- Vizitele internaționale ale lui Putin au fost reduse de cand Curtea Penala Internaționala (CPI) a emis un mandat de arestare pe numele sau in martie 2023 pentru rolul acestuia in deportarile copiilor ucraineni. Turcia nu este parte la Statutul de la Roma al CPI, ceea ce inseamna ca nu are nicio obligație…

- Ambasadorul Ucrainei in Turcia a declarat joi ca sunt in curs „anumite negocieri” privind un acord de export al cerealelor mediat de ONU, care a fost sistat in vara lui 2023, relateaza Reuters citat de Rador Radio Romania. Acordul de la Marea Neagra fusese mediat de ONU și Turcia in iulie 2022 pentru…