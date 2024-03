Ministrul Apărării:„România ar aprecia în mod deosebit o contribuție cu trupe a Sloveniei în țara noastră” Ministrul Apararii Naționale , Angel Tilvar, a avut, cu prilejul vizitei oficiale pe care o efectueaza in Republica Slovenia, o intalnire bilaterala cu omologul sau, Marjan Sarec. In cadrul discuțiilor, au fost abordate aspecte care au vizat aprofundarea dialogului politico-militar și cooperarea in domeniul apararii, plecand de la apartenența tarii noastre si a Sloveniei la NATO și UE. „Romania ar aprecia in mod deosebit o contribuție cu trupe a Sloveniei in țara noastra. Acest lucru ar reprezenta o expresie clara a solidaritații aliate. Bineințeles, ne dorim consolidarea relației noastre la nivel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Apariția unei noi baze NATO in Romania nu numai ca va determina Rusia sa ia masuri pentru a-și consolida securitatea in regiunea Marii Negre, dar va deveni o amenințare serioasa in primul rand pentru București. Pentru ca, in cazul unui conflict deschis intre Rusia și NATO, baza va deveni una dintre…

- SUA apreciaza foarte mult ceea ce a facut Romania pentru sprijinirea Ucrainei dupa invazia acesteia de catre Federatia Rusa – a declarat astazi, la Punctul de Trecere a Frontierei Siret, ambasadorul american la Bucuresti, doamna Kathleen Kavalec. Ea a transmis si ca Statele Unite vor oferi un pachet…

- Intrevederea a avut loc cu prilejul vizitei pe care Secretarul General al OCDE a efectuat-o la Bucuresti, in contextul lansarii editiei 2024 a Studiului Economic OCDE pentru Romania. Potrivit Administratiei Prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis a salutat lansarea celui de-al doilea Studiu Economic…

- ”Salut anuntul facut de presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de a candida pentru un nou mandat, din partea PPE si ii urez mult succes. In toti acesti ani, actuala presedinta a demonstrat ca poate gestiona crize complicate si ca poate gasi solutiile cele mai bune pentru toate statele…

- Președintele Iohannis a convocat o ședința a Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) in data de 21 februarie 2024, prima dintre temele in discuție fiind “Evoluții privind situația de securitate in regiunea Marii Negre in contextul agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei și implicații pentru Romania”.…

- Autoritatile din Republica Moldova au declarat ca intampina dificultati in a face fata unei cresteri abrupte a cererilor de acordare a cetateniei depuse de persoane din Federatia Rusa, o crestere care se inregistreaza de cand a inceput razboiul din Ucraina, conform Reuters. ”Situatia geopolitica din…

- Potrivit unui comunicat al MApN , cei doi oficiali au discutat despre principalele repere ale cooperarii bilaterale pentru anul 2024, pe palierul politico-militar, cu accent pe impactul razboiului de agresiune al Federației Ruse impotriva Ucrainei. Ministrul apararii naționale a reiterat, astfel, poziția…

- Ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, a declarat in cadrul unei conferinte de presa comune cu omologul sau lituanian, Gabrielius Landsbergis. ca țarile aliate nu isi pot permite sa fie „slabe” si trebuie sa continue sa sustina Ucraina atat cat este nevoie. Sefa diplomatiei romane a participat…