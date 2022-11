Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta dinamica este alimentata de o crestere a preturilor energiei, din nou, domeniu in care inflatia atinge 41,9%, ”cel mai mare nivel anual”. Produsele alimentare s-au scumpit cu 13,1% in decurs de un an. In decurs de un an, bunurile industriale – excluzand energia – s-au scumpit cu 6%, iar serviciile…

- „Dupa mica scadere de luna trecuta, inflația a revenit la niveluri maxime. Creșterea a fost determinata de scumpirile din sectorul alimentar, care a cunoscut cea mai mare creștere anuala din ultimii 40 de ani”, a declarat Darren Morgan, directorul de statistici economice din cadrul Oficiului britanic…

- Inflația a urcat in septembrie la 15,9%, potrivit datelor transmise miercuri de Institutul Național de Statistica. Nici in țarile din jur lucrurile nu stau mai bine. In Ungaria prețurile au urcat in septembrie cu 20,1%, iar in Cehia cu 18%. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Inflatia din Regatul Unit a scazut usor in august, dar la nivelul de 9,9% in termeni anuali a ramas cu mult peste tinta de 2% a bancii. Energia si alimentele au inregistrat cele mai mari cresteri de preturi, dar inflatia de baza, care exclude aceste componente, este inca la 6,3% pe o baza anuala. BOE…

- Cresterea preturilor alimentelor a avut cea mai mare contributie la ratele anuale ale inflatiei, intre iunie si iulie, a spus Biroul National de Statistica, in raportul sau. Banca se asteapta ca inflatia sa depaseasca 13,3% in octombrie. Ajunge inflatia la 22% in 2023? Inflația din Marea Britanie ar…

- Preturile elvetiene au crescut cu 3,5% in august, peste valoarea de 3,4% din iulie -- deja cea mai mare din ultimele trei decenii -- si cu mult peste tinta de inflatie de 2% a Bancii Nationale Elvetiene, a raportat Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In general, ”inflatia alimentara s-a accelerat puternic si a ajuns la 9,3% in august, in crestere de la 7,0% in iulie”, fiind ”cea mai mare rata a inflatiei din august 2008”, se arata in raportul publicat miercuri. Inflatia preturilor in magazin a atins un nou maxim in august. ”Razboiul din Ucraina…

- Inflatia din Marea Britanie a atins in iulie un nou maxim al ultimilor 40 de ani, de 10,1% in termeni anuali, deoarece cresterea preturilor alimentelor si energiei a continuat sa presiuni sporite asupra gospodariilor, transmit CNBC și News.ro.