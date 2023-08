Infecțiile HPV afectează o treime dintre tinerii cu vârste peste 15 ani Pana in 2021, vaccinarea contra papilomavirusurilor era rezervata exclusiv tinerelor. Dar datele oferite de o cercetare recenta demonstreaza cu argumente ca inclusiv tinerii ar trebui sa se vaccineze contra HPV. 31% dintre persoanele de sex masculin cu varste peste 15 ani ar fi afectate de un tip de HPV – human papillomavirus in engleza -, care include peste 200 de tipuri. Este semnalul de alarma tras de o cercetare aparuta in revista The Lancet Global Health, saptamana aceasta. Aproximativ un barbat din cinci (21%) este putatorul unui papillomavirus cu risc major, potențial oncogen, adica susceptibil… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de 1.600 de carduri de sanatate au suferit o blocare la nivelul Casei Județene de Asigurari de Sanatate (CJAS) Buzau. In cea mai mare parte a situațiilor, aceasta s-a datorat refuzului persoanelor de a le utiliza din motive religioase și de conștiința. Numarul celor care au refuzat cardul de…

- Un studiu realizat de cercetatori de la Universitatea Auburn din SUA a aratat ca purtarea frecventa a papucilor de plaja poate duce la probleme ortopedice, cum ar fi inflamația tendoanelor, deformarea degetelor, dureri articulare și chiar fracturi de stres.Acest lucru se datoreaza faptului ca papucii…

- Bucureștiul se afla sub cod roșu de canicula pentru urmatoarele 48 de ore. Majoritatea mijloacelor de transport in comun nu au aer condiționat, devenind insuportabil de calde la temperaturi peste 40 de grade Celsius. Calatorii din București se confrunta cu condiții insuportabile in mijloacele de transport…

- 7 iulie 2023 sau 7.07.2023 (2+2+3=7). Așadar, o zi speciala, iar astrologii vorbesc despre un portal magic ce se deschide astazi. 777 este un numar angelic, numarul lui Dumnezeu și sincronizare divina. Acest numar este un semn de completitudine și inseamna ca sufletul și spiritul tau sunt aliniate.…

- Anumite zone din sectorul agricol ucrainean ar putea avea nevoie de peste 20 de ani pentru a-si reveni dupa dezastrele provocate de invazia ruseasca, potrivit unui institut de cercetare de la Kiev, citat de Reuters.

- Mai mult de o treime dintre barbatii tineri din Germania considera „acceptabila” violenta impotriva femeilor, reiese dintr-un studiu ale carui rezultate au fost apreciat ca „socante” duminica de aparatori ai drepturilor omului, scrie CNN.