Agenția Federala de Turism a Rusiei (Rosturizm) a sfatuit companiile de turism sa nu mai vanda pachete turistice catre țarile care impun sancțiuni Rusiei din cauza situației din Ucraina. Intr-o declarație facuta de Rosturizm, cetațenii ruși care intenționeaza sa plece in strainatate in scopuri turistice și de afaceri sunt sfatuiți sa nu viziteze țarile care […] The post Industria turismului, spulberata de razboiul din Ucraina. Milioanele rușilor nu mai țin in viața stațiunile Occidentului first appeared on Ziarul National .