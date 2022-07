Industria română ”lovită” de creșterea prețurilor. Lista principalelor majorări Preturile productiei industriale (piata interna si piata externa) s-au majorat cu 46,6% in mai 2022, fata de aceeasi luna a anului trecut, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS). In luna mai 2022, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 1,5% fata de luna aprilie 2022. Potrivit sursei citate, la nivelul pietei interne, indicele preturilor productiei industriale a inregistrat o crestere de 0,47% in mai, fata de aprilie 2022, respectiv o crestere de 59,19% in comparatie cu luna mai a anului trecut. … Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

