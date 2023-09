India va amâna obligativitatea licenţei de import pentru laptopuri şi tablete, în urma opoziţiei SUA şi a industriei Planul va fi amanat cu un an, dupa care guvernul va lua in considerare daca va implementa sau nu un regim de licentiere, a declarat unul dintre oficiali pentru Reuters, solicitand anonimatul. Regimul de licentiere, anuntat brusc pe 3 august, urmarea ”sa asigure ca hardware-ul si sistemele de incredere” patrund in India, sa reduca dependenta de importuri, sa stimuleze productia locala si, in parte, sa abordeze dezechilibrul comercial al tarii cu China. Dar, in urma obiectiilor din industrie, planul initial a fost rapid amanat cu aproximativ trei luni. Luna trecuta, reprezentanta pentru Comert din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

