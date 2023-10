Stiri pe aceeasi tema

- Un politist din Drobeta Turnu Severin este suspectat ca a furat 9.000 de lei, 100 de dolari si 100 de euro, bani aflați intr-o borseta. Pagubitul fusese implicat intr-un accident rutier si a chemat Politia. Agentul care a ajuns la locul faptei a luat insa borseta gasita pe carosabil și a plecat cu…

- Un agent de politie din cadrul IPJ Mehedinti a fost dat afara si este cercetat pentru furt, dupa ce ar fi furat o borseta cu bani de la locul unui accident rutier. In borseta erau 9.000 de lei, 100 de euro, 100 de dolari, dar si documentele unei persoane implicate in accident. Incidentul a avut loc…

- Un politist de 53 de ani din Drobeta Turnu Severin este suspectat ca a furat, pe 3 octombrie, borseta unui barbat, in care se aflau 9.000 de lei, 100 de dolari si 100 de euro, relateaza News.ro, care citeaza date IPJ Mehedinți. Agentul, care avea o experiența de 30 de ani, a fost dat afara.Un barbat…

- Un barbat a sesizat Politia, in 3 octombrie, ca i-a fost furata borseta cu bani, credea el, din masina stationata si neasigurata.”La data de 3 octombrie a.c., Politia municipiului Drobeta-Turnu Severin a fost sesizata de un barbat, de 25 ani, despre faptul ca, in aceeasi zi, in jurul orei 17.20, persoane…

- „Politistii Serviciului de Investigatii Criminale au retinut astazi, 5 octombrie, doua femei, de 32 de ani, respectiv 45 de ani, ambele desfasurandu-si activitatea la o institutie publica din municipiul Drobeta Turnu - Severin, acestea fiind banuite de savarsirea infractiunii de vatamarea fatului”,…

- Un tanar din Mehedinti, a fost prins prins de sapte ori la volan de politisti, in trafic, desi nu are permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. El a fost retinut. ”Astazi, 21 septembrie, politistii din cadrul Biroului Rutier au depistat, in trafic, un tanar, de 21 de ani, din comuna Vladaia,…

- La data de 17 septembrie 2023, politistii din cadrul Serviciului Rutier, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 30 de ani, banuit de comiterea infractiunilor de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului…