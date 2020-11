Incidența infectărilor în județe. Sălaj are 6 cazuri la mia de locuitori Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca Salaj este primul județ unde rata de infectare a trecut de 6 cazuri la mia de locuitori, indicele fiind 6,01. Județul Cluj urmeaza cu 5,92 de cazuri la mia de locuitori. In București, indicele este de 4,5. Județe in care indicele a trecut de 5 sunt: Alba-5,09, Bihor-5,04, Cluj-5,92, Timis-5,76. Județe in care indicele a trecut de 4 sunt: Arad-4,02, Sibiu 4,86. Județe in care indicele a trecut de 3sunt: Bistrița Nasaud-3,13, Brașov-3,53, Dolj-3,38, Maramureș-3,37, Mureș-3,97, Valcea-3,18. 24 de județe sunt in scenariul galben, adica indicele de infectare… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

