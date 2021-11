Incidența COVID scade sub 3 în Timiș – ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore la Timișoara și în localitățile județului Comunicat 26.11.2021 Situația epidemiologica, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș, in contextul pandemiei COVID-19, se prezinta astfel: Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 121 1 BALINT 1 2 BUCOVAT 1 3 CENEI 1 4 CHECEA 1 5 COSTEIU 1 6 DAROVA 1 7 DUMBRAVITA 5 8 FARDEA 1 9 GHILAD 1 10 GIARMATA 1 11 GIROC 5 12 JAMU MARE 1 13 LOVRIN 1 14 MOSNITA NOUA 2 15 MUNICIPIUL LUGOJ 7 16 MUNICIPIUL TIMISOARA 64 17 ORAS BUZIAS 3 18 ORAS DETA 1 19 ORAS JIMBOLIA 3 Numar de teste 2599 din care 1171 teste rapide In aceasta dimineața,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

