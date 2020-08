Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au descoperit marți dimineața, in urma unei sesizari, un barbat care iși ducea tatal mort, intr-un vehicul ... The post VIDEO. Barbat prins de poliție cand iși ducea tatal mort intr-un carucior, pentru a-l ingropa la cimitir appeared first on Renasterea banateana .

- Un incident șocant a avut loc sambata seara, in gara din Carani. Un barbat care se afla in apropierea liniilor de cale ferata a fost lovit in plin de tren. Polițiștii au deschis o ancheta pentru a determina daca a fost vorba de un accident sau o sinucidere.

- Un incident bizar, in acest weekend, in Bistrița. Un tata și un fiu s-au certat, in plina strada. Tatal a vrut sa-și loveasca fiul cu o coasa, dar a nenorocit caroseria la doua mașini. Polițiștii au intervenit la un incident… bizar, in acest final de saptamana. O cearta intre un tata și un fiu s-a finalizat…

- Sambata, 13 iunie 2020, in jurul orei 01.20, polițiștii Serviciului Rutier l-au depistat pe un barbat de 43 de ani, din județul Vaslui, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Tudor Vladimirescu din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Duminica, 7 iunie 2020, in jurul orei 07.00, polițiștii rutieri din Aiud l-au depistat pe un barbat de 52 de ani, din Saliștea de Sus, județul Maramureș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Tudor Vladimirescu din municipiu, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Ieri, 28 mai 2020, in jurul orei 23.00, polițiștii din Teiuș l-au depistat pe un barbat de 32 de ani, din județul Suceava, in timp ce conducea un autoturism pe strada Clujului din Teiuș, avand dreptul de a conduce suspendat și fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, in jurul pranzului a fost facuta o sesizare cu privire la faptul ca pe podul de cale ferata dintre statiile CF Blejoi si Scaieni se afla un barbat spanzurat de balustrada. Politistii sositi la fata locului au confirmat cele sesizate, medicii…

- Ieri, 25 mai 2020, in jurul orei 07.00, polițiștii din Teiuș l-au depistat pe un barbat de 54 de ani, din comuna Lupșa, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Clujului din Teiuș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…