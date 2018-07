Politia chineza a indepartat joi o femeie care s-a stropit cu benzina, aparent cu scopul de a se autoincendia langa Ambasada Statelor Unite, potrivit ziarului de stat Global Times, o zona in care s-ar fi auzit o explozie, relateaza Reuters. Reuters scrie ca nu a putut verifica aceste informatii, insa martori au declarat ca au auzit o explozie in apropierea ambasadei americane si au simtit zguduituri. Sapte sau opt vehicule apartinand politiei se aflau in apropiere de sediul ambasadei, potrivit unuia dintre acesti martori, relateaza News.ro. Un martor a declarat pentru Reuters ca politia chineza…