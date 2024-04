Stiri pe aceeasi tema

- Politia iraniana amenința ca va inaspri masurile impotriva persoanelor care nu respecta codul vestimentar islamic, unul foarte strict, in special, fetele și femeile, informeaza miercuri dpa, citata de Agerpres.Miercuri, la sfarsitul Ramadanului, luna de post obligatoriu pentru toti musulmanii, politia…

- Poliția vine cu detalii privind mașina de poliție care a blocat o ambulanța, la Cantemir. Potrivit oamenilor legii, „polițiștii transportau o femeie pentru efectuarea unei expertize, iar odata ajunși la fața locului, pacientei i s-a facut rau și ei au fost nevoiți sa o conduca in instituția medicala”,…

- Mai multe persoane au fost luate ostatice in Cafe Petticoat, un local din Ede, oraș aflat la 85 de kilometri sud-est de Amsterdam, a anunțat poliția sambata, 30 martie, relateaza AP, BBC și Reuters.Oamenii erau ținuți in local de un barbat care are asupra lui arme și explozibili, relateaza ziarul olandez…

- Caz macabru in Hunedoara. Doi adolescenți au profanat un mormant, ca sa fure banii din sicriu. Tinerii au auzit discuții prin oraș cum ca familia, venita din strainatate, ar fi pus bani la capul decedatului. Si-au facut curaj și au mers in cimitir, au sapat mormantul cu pricina si ar fi plecat cu banii…

- Fermierii germani și sute de tractoare au blocat drumurile din jurul Aeroportului din Frankfurt in semn de protest fața de prețuri și birocrația UE pentru mediu. Sute de fermierii germani se opun eliminarii facilitatilor fiscale pentru motorina folosita in agricultura, potrivit www.telegraph.co.uk .…

- Poliția israeliana a confirmat, miercuri, decesul polițistului Ran Dvili, in urma atacului din 7 octombrie, coordonat de organizația islamista palestiniana Hamas. Israelul intensifica presiunile pentru eliberarea ostaticilor și riposteaza la atacurile teroriste.

- Carambol cu 4 mașini pe o șosea din județul Timiș, chiar in apropierea de municipiul Timișoara, conform tion.ro.Un șofer de 56 de ani a condus o mașina pe DN 6, dinspre localitatea Izvin inspre Timișoara, iar la un moment dat a intrat in coliziune cu o alta mașina condusa de un barbat, in varsta de…

- Poliția orașului Zurich a prins un „infractor rutier” special. O pasare de prada „calatorea” prea repede intr-o zona cu restricție de 30 km/ h și a fost fulgerata de radar, scrie Blick.„La viteza maxima, in weekend”, a transmis poliția orașului Zurich, intr-o postare neobișnuita pe X, fostul Twitter.…