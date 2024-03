Stiri pe aceeasi tema

- Un incident halucinant a avut loc, in urma cu puțin timp, in Ploiești. O femeie care nascuse recent s-a intors la spital, dupa ce medicii i-au incurcat bebelușul cu cel al altei femei. Aceasta i-a returnat copilul, iar acum are loc o ancheta.

- Un incident dramatic, ce a avut loc vineri, 9 februarie, la un teatru din Botoșani a trimis in atenția medicilor un tanar actor din echipa instituției de cultura. Din primele informații, totul s-a intamplat in timpul unor repetiții. Artiștii de la Teatrul „Mihai Eminescu” se pregateau, așadar, pentru…

- Petre nu e politician, dar ar putea deveni daca cererea sa de aderare la partidul S.O.S. al senatoarei Diana Șoșoaca va fi acceptata. „I-am spus doamnei Șoșoaca ca daca iși face apariția aici, eu o dau afara din Piața Constituției. Ma dezic de ea pe perioada protestului asta de 3 zile.” a spus Bogdan…

- Vama Siret ramane blocata de luni la amiaza de fermierii care au ieșit in strada pentru a-și cere o serie de drepturi. Oamenii spun ca nu vor pleca acasa, chiar daca starea vremii s-a inrautațit și de vineri dupa-amiaza a inceput sa ninga și bate și vantul. Fermierii din Suceava și Botoșani care ...

- La Gala Excelenței in Afaceri, așa cum incepand din acest an a fost redenumit Balul Oamenilor de Afaceri, participanții au convenit sa se intalneasca lunar in ultima zi de luni a fiecarei luni. Astfel ca, dupa lansarea Topului Județean al Firmelor din noiembrie, pe 18 decembrie a avut loc prima intrunire.

- Sute de mii de romani iși sarbatoresc onomastica in 25 decembrie. Se spune ca oamenii nascuți de Craciun vor avea noroc in viața Nascuți de Craciun. Se spune ca oamenii nascuți de Craciun vor avea noroc in viața. Sute de mii de romani iși sarbatoresc onomastica in 25 decembrie, scrie alba24.ro.…